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欣興火警 早盤爆量打開跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
欣興位於桃園龜山工業區的山鶯廠28日下午發生火警，現場竄出火舌與大量濃煙。記者曾健祐╱攝影
欣興位於桃園龜山工業區的山鶯廠28日下午發生火警，現場竄出火舌與大量濃煙。記者曾健祐╱攝影

全球載板龍頭欣興（3037）旗下桃園山鶯廠昨日下午驚傳火警，影響部分打線晶片尺寸級封裝載板（CSP）生產線，市場擔心恐將衝擊旺季供貨，今(29)日重挫至跌停67.5元開出，早盤爆量打開跌停，一度回升至69.1元。

欣興山鶯廠失火，影響的CSP主要是用於記憶體、手機、通訊等終端應用，目前為傳統旺季，失火影響恐衝擊供貨，法人表示，如果欣興供貨受到影響，可能將有部分訂單轉單至景碩（3189）。

欣興今年累計前三季歸屬母公司獲利約34.1億元，每股純益2.34元；第3季獲利約15.95億元，單季每股純益約1.09元，表現較第2季及去年同期佳。

欣興今日跳空以67.5元跌停開出，早盤爆量打開跌停，一度回升至69.1元，早盤跌幅逾8%；欣興早盤重挫，景碩則是開高，以68.8元開出，一度拉升至70元，盤中漲幅4.7%；南電（8046）則是開低走高，以107.5元低盤開出，早盤翻紅拉升至115元，盤中漲幅0.9%。

欣興

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