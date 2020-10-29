疫情影響 榮剛前三季EPS 0.27元
榮剛（5009）第3季合併營收為18.14億元，累計前三季合併營收60.49億元，較去年同期減少25.09%，前三季每股純益（EPS）0.27元。
榮剛表示，受新冠肺炎疫情影響，油氣、航太產業需求降至相對低檔，使得第3季整體營運表現較去年同期衰退。然而，近月來已看到些曙光，以地區別來看，歐洲訂單遞延狀況已稍有舒緩、美洲客戶需求亦有逐漸復甦跡象，亞洲區則已恢復至疫情前的狀態。
此外，今年以來，公司能源事業營收在疫情壟罩下逆勢成長，主要受惠於能源需求穩健回升，例如，發電機市場需求略增且預測需求會逐年調升，對未來接單是正面訊息。今年公司研發的鎳基超合金產品順利通過客戶認證，且出貨順暢，預料這股成長動能將會持續，成為公司營運的有力支撐。
展望未來，榮剛指出，在疫情非常時期仍會做足短中長期的因應策略，包括調整產品組合、擴大開發亞洲工模具鋼市場、積極取得油氣、能源發電及航太市場的相關產品新認證，並針對疫情影響較小的亞洲國家開發通路市場，以期提升接單能量，助營運明年重返正常軌道。
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