輝達新顯卡供給吃緊 技嘉幾度打入跌停

板卡大廠技嘉（2376）今（28）日股價開低走低，盤中幾度面臨亮燈跌停，觸及71.9元跌停價位，據了解，由於技嘉釋出第4季輝達（NVIDIA）新款顯卡供給吃緊，可能導致本季營運不如上季，技嘉展望低於市場預期，因此觸發法人龐大賣壓。

輝達新款顯卡在下半年上市，上市以來銷售暢旺，終端銷售市場不時出現供不應求狀況。技嘉近期參加法說會，對於第4季展望，針對供需狀況，表明輝達新顯卡目前供給吃緊，呈現缺貨狀況。

在新款顯卡緊缺下，技嘉對於第4季度顯卡業務保守看待。依據技嘉以往顯卡下半年旺季銷售動能來看，第4季出貨量往往跟第3季度持平，惟在今年顯卡供貨失衡下，能不能滿足市場銷售需球，將是技嘉面臨的一個主要挑戰。

技嘉強調，仍是要看輝達供貨狀況，供應若變好，那4季顯卡銷售就有機會優於第3季，反之，供貨狀況不良下，本季顯卡出貨量可能就會低於第3季。

由於DIY市場特性，消費者在購買新顯卡時，往往會連同主機板一起更換，因此也引發部分法人擔心，顯卡供貨的問題，將連帶拖累技嘉主板業務。