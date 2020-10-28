快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

輝達新顯卡供給吃緊 技嘉幾度打入跌停

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡大廠技嘉（2376）今（28）日股價開低走低，盤中幾度面臨亮燈跌停，觸及71.9元跌停價位，據了解，由於技嘉釋出第4季輝達（NVIDIA）新款顯卡供給吃緊，可能導致本季營運不如上季，技嘉展望低於市場預期，因此觸發法人龐大賣壓。

輝達新款顯卡在下半年上市，上市以來銷售暢旺，終端銷售市場不時出現供不應求狀況。技嘉近期參加法說會，對於第4季展望，針對供需狀況，表明輝達新顯卡目前供給吃緊，呈現缺貨狀況。

在新款顯卡緊缺下，技嘉對於第4季度顯卡業務保守看待。依據技嘉以往顯卡下半年旺季銷售動能來看，第4季出貨量往往跟第3季度持平，惟在今年顯卡供貨失衡下，能不能滿足市場銷售需球，將是技嘉面臨的一個主要挑戰。

技嘉強調，仍是要看輝達供貨狀況，供應若變好，那4季顯卡銷售就有機會優於第3季，反之，供貨狀況不良下，本季顯卡出貨量可能就會低於第3季。

由於DIY市場特性，消費者在購買新顯卡時，往往會連同主機板一起更換，因此也引發部分法人擔心，顯卡供貨的問題，將連帶拖累技嘉主板業務。

技嘉 輝達

延伸閱讀

華為力阻輝達收購安謀 可能擋下400億美元交易案

微星、技嘉 Q4業績估持平

輝達將打造全球最快AI超級電腦！運算速度10 exaflop

輝達新晶片 明年轉單台積

相關新聞

可成基本面穩健 日系美系外資評等不變

金屬機殼廠可成第3季受匯損及海外盈餘匯回課稅影響，獲利不如預期，日系外資認為可成本業獲利佳、基本面穩健，重申持有評等和目...

伺服器迎曙光 外資喊買緯穎、信驊

伺服器景氣落底在望！滙豐證券繼日前率先唱旺半導體股，今（28）日再發報告瞄準伺服器族群，據該券商調查，雲端服務供應商（C...

LTCC雙雄 訂單塞爆

蘋果iPhone 12系列新機買氣旺，加上大陸非蘋大廠OPPO、vivo、小米等積極搶5G市場，推升手機射頻前端關鍵元件...

華晶科前三季每股純益0.46元 動能強

華晶科（3059）昨（27）日公布第3季稅後純益4,145萬元，季減17.6%，每股純益0.16元。前三季稅後純益1.2...

智原Q3獲利 減56%

智原（3035）昨（27）日公布上季獲利季減逾56%，每股純益0.25元。智原總經理王國雍表示，由於第2季認列業外收益導...

晶睿前三季每股純益2.32元 保守看Q4

安控大廠晶睿（3454）公布第3季稅後純益6,592萬元，季增43.5%，每股純益0.76元。其中，第3季毛利率達35....

志聖在手訂單 大增五成

設備商志聖（2467）董事長梁茂生昨（27）日表示，該公司持續降低面板設備出貨，看好來自PCB設備與半導體應用需求挹注，...

欣興Q3獲利 增逾一成

欣興（3037）昨（27）日公布前三季歸屬母公司獲利約34.1億元，每股純益2.34元；其中，第3季獲利約15.95億元...

華邦8月EPS 0.02元

華邦（2344）因近期股價波動劇烈，昨（27）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益1.28億元，年減61.8%，每股純...

康控 傳打入特斯拉鏈

電聲元件暨感測器廠康控-KY（4943）車用布局傳出捷報，供應鏈消息指出，特斯拉的感測器機構件歐洲供應商受疫情影響，無法...

遠傳揪團 攻行動生活圈

遠傳電信（4904）昨（27）日宣布推出創新商業模式「遠傳搶付」平台，攜手全聯、全家、遠東飯店、威秀影城，中信兄弟、統一...

外資評等不同調 旺宏爆32萬張大量 翻黑

旺宏（2337）累計今年前三季每股純益2.27元，且打進蘋果iPhone 12供應鏈，兩家美系外資評等不同調，分別重申減...

熱門新聞

傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才

殖利率5.4%！0056拚填息 善用盤中零股賺價差

降評第一槍！外資喊欣興、南電「減碼」

眾所矚目！合一GDR成功定價 寫三大紀錄

可成Q3匯損驚爆24億元 單季EPS僅0.75元

大同董事會延至11月2日召開 董事長將換人做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。