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威盛與上海兆芯交易利多 股價續攻漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

威盛（2388）與旗下子公司在26日決定將部分處理器與晶片組相關技術與資料等，賣給間接持股的上海兆芯，預期將挹注處分利益超過新台幣50億元，可貢獻其超過一個股本。該公司今（28）日股價持續反映利多，盤中攻上漲停。

威盛是與旗下持股100%子公司VIABASE和VIATECH一同出售部分晶片組產品相關技術、資料等，但不含專利權，給予間接持股14.75%的上海兆芯，交易額分別為3,057.4萬美元、2,640.5萬美元與8,199.5萬美元，交易總額約為1.38億美元。另外，VIABASE也出售部分處理器產品相關技術、資料等，同樣不含專利權，給予上海兆芯，交易額為1.18億美元。

上述兩筆無形資產交易，處分利益分別約為1.06億美元及9,085.6萬美元，不過由於威盛對上海兆芯具有重大影響力，因此依持股比例分別消除未實現利益1,844.9萬美元與1,572萬美元。

威盛是市場上少數具備處理器與晶片組技術的廠商，不過近年重心逐漸轉往嵌入式系統相關業務發展。

上海 威盛

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