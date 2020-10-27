外資評等不同調 旺宏爆32萬張大量 翻黑

旺宏（2337）累計今年前三季每股純益2.27元，且打進蘋果iPhone 12供應鏈，兩家美系外資評等不同調，分別重申減碼及加碼評等，但同步調高目標價至26.5元、41元；旺宏今(27)日開高走低，終場收33元，下跌1元，成交32萬1,855張，居個股成交量之冠。

旺宏第3季營收109.57億元，季增18%，創歷史次高，毛利率36%，季增1個百分點，稅後純益16.18億元，季增22%，年減13%，為四季以來高點，每股純益0.88元；累計今年前三季稅後純益41.7億元，每股純益2.27元。

美系外資認為，NOR Flash價格走勢恐受美國大選結果連動，仍存有不確定因素，由於中芯目前產能仍然正常，預估NOR Flash第4季價格恐將微幅下滑，重申減碼評等，但反映財報優於預期的情況，將目標價由24元調高至26.5元。

另一家美系外資表示，由於華為禁令生效，NOR Flash需求恐將下滑，旺宏第4季營收恐將受到影響，但ROM業務進入旺季，加上任天堂新機及多款遊戲新作帶動，預估未來2年旺宏ROM業務年複合成長率將達兩位數，重申加碼評等，目標價由38元調高到41元。

旺宏今日在董事長吳敏求透露編碼型快閃記憶體（NOR Flash）打進蘋果iPhone 12供應鏈消息激勵下開高，早盤以34.35元開出，上漲0.35元，一度拉升至35.2元，但盤中翻黑，一度下滑至32.9元，終場收在33元，跌幅2.94%。

華邦電（2344）先前也因傳出取得新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單，推升股價上漲，今日開低，早盤以18.3元開出，下跌0.3元，一度下滑至17.5元，終場收在17.8元，下跌0.8元，跌幅4.3%，成交量26萬3,287張。