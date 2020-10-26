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紘康業績亮眼 今年可望賺逾半個股本

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠紘康（6457）今年受惠於疫情，業績表現亮眼，法人估計，該公司今年應有濃厚機會賺進半個股本以上。

紘康上半年因為新冠肺炎疫情帶來的健康量測產品應用需求，業績大爆發，每股純益達2.85元，遠比往年全年的每股純益表現還要好。

紘康累計前三季合併營收為8.32億元，來到同期歷史新高，年增幅度超過七成。該公司第2季估計將是全年營運高峰，第3季小減。法人認為，受到季節性因素影響，該公司本季業績應當會比第3季再小幅減少，不過仍是高檔水準。

紘康今年前八月業績已經超過去年全年的水準，全年業績創新高應無虞。該公司去年業績比重最大的產品線是鋰電池管理晶片，今年因為疫情影響，讓包含健康量測應用在內的混合訊號晶片，在前三季業績比重拉高到六成左右，其中健康量測約占一半，鋰電池管理晶片的業績比重約為三成多。

紘康今(26)日盤中股價走揚，最高來到72元。

紘康 疫情 電池

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