永豐實明以每股39.5元登錄興櫃 下半年新品連發衝業績

永豐實（股票代號：6790）預計於明（27）日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，興櫃認購價格為每股39.50元。永豐實於2007年自母公司永豐餘分割獨立，生產據點跨足兩岸，包含台灣楊梅、清水及大陸揚州、昆山的紙品廠及在台灣桃園的清潔用品廠。

永豐實2019年合併營收105.49億元，歸屬於母公司業主稅後淨利4.65億元，每股盈餘為1.92元；2020年度上半年合併營收50.16億元，歸屬於母公司業主稅後淨利6.41億元，每股純益2.65元。截至今年9月止，實收資本額為24.49億元。

永豐實主要從事家庭用紙及清潔產品製造、銷售及代理，旗下紙品包含「五月花」、「得意」、「柔情」，以不同產品定位區隔廣受歡迎；潔品品牌則有天然潔品品牌「橘子工坊」及以香氛為訴求的「植淨美」與實惠好用的「得意」。

2020年上半年受新冠疫情影響，永豐實全力配合政府政策，獲行政院頒發2020防疫國家隊勳章。另，橘子工坊研發兩年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧於今年第2季上市，第3季並推出全球首見零添加水「五合一洗衣金球」新型態洗衣膠囊。

此外，五月花厚棒衛生紙推出以來銷售表現亮眼，看準消費者的「厚」需求，永豐實9月底再推出五月花厚棒廚紙，以專利技術提供1張抵4張的高吸油與高吸水功能，不斷推出創新產品。