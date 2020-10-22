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宏碁新品連發 股價跌深反彈

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）昨（21）日晚上舉行全球線上發表會，推出一系列筆電新品，從商用、消費性、電競、創作者全線齊發，帶動今日宏碁股價轉強，早盤一度攻上23.95元，惟股價開高走低，盤中一度打入平盤。

宏碁受惠居家工作（WFH）、遠距教學需求、帶動筆電動能續強，在9月中旬站上近期高點，股價來到26.7元。近期在外資連四賣壓力下，導致股價連四跌，短線下跌6.6%。

宏碁全球線上發表會由宏碁董事長暨執行長陳俊聖帶領，主題CONNECTED TOGETHER以科技串起人與人的關係。next@acer發表會現場以三大場景居家智慧生活、設計工作室及玩家眾所期待的電競空間，並發表一系列創新產品。

宏碁與Porsche Design宣布全新合作，結合宏碁在技術創新及全球資通訊領域的經驗與Porsche Design功能設計理念及工程思維，兩間頂尖公司皆致力提供獨特且先進的產品研發，共同推出第一個結合最新科技與極簡設計元素的頂級筆記型電腦Porsche Design Acer Book RS。

宏碁強攻教育市場，Chromebook產品線再推新品，推出首款搭載高通Snapdragon 7c運算平台Chromebook，並同步揭曉Acer Chromebox CXI4 和Halo智能音響。

可翻轉Acer Chromebook Spin 513和Acer Chromebook Enterprise Spin 513搭載Qualcomm Snapdragon7c運算平台，擁有不到1.2公斤的超輕量，並提供穩定的性能、長達14小時1的電池續航力，以及4G LTE網路常時連網。

宏碁推出效能強大的Swift、 Spin 和Aspire消費系列筆電，搭載全新強大效能的第11代Intel Core 處理器及Intel Iris Xe 顯示晶片，全系列纖薄輕盈的便攜機種，具有直覺式功能與吸睛的設計美學，將最新的科技應用至筆記型電腦，迎接嶄新的設計思維與高度。

同時，宏碁也推出全新TravelMate商用系列筆電，全面搭載第11代Intel Core處理器，內建Intel Iris Xe顯示晶片，或最高採用NVIDIA GeForce MX350 顯示晶片，為商用筆電陣容新添生力軍。

此外，宏碁專為專業創作人士和創作愛好者所打造的頂級電腦品牌ConceptD全新桌機和筆電產品再進化。全新ConceptD 300桌上型電腦是款性能強悍的中塔型主機，能夠完美運行建築資訊模型（BIM）和電腦輔助設計（CAD），以及處理密集的3D建模、渲染和動畫等工作。

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