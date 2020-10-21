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傳揚智建立WiFi 6團隊 股價強攻漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）今（21）日股價強攻漲停，市場傳出，該公司正建立WiFi 6團隊，將於明年6月量產出貨相關產品，有機會從明年下半年起可帶來不錯的營收貢獻。

不過對於上述建立WiFi 6團隊的傳言，以及傳出相關團隊人數規模有20人，揚智表示無法評論，也不願透露公司內部的資源配置。

揚智累計前三季合併營收為14.96億元，年增0.9％，上半年每股淨損為0.52元，虧損幅度已比去年同期明顯收斂。揚智表示，目前營收主力還是STB晶片，至於新產品方面，有包括影音控制、掃地機、同頻器等，預計明年會有比較明顯的業績貢獻。

法人指出，揚智今年業績有機會成長，應還無法轉盈，但營業費用估計將下降，虧損幅度應可進一步收斂。

揚智 營收

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