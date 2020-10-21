傳揚智建立WiFi 6團隊 股價強攻漲停
機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）今（21）日股價強攻漲停，市場傳出，該公司正建立WiFi 6團隊，將於明年6月量產出貨相關產品，有機會從明年下半年起可帶來不錯的營收貢獻。
不過對於上述建立WiFi 6團隊的傳言，以及傳出相關團隊人數規模有20人，揚智表示無法評論，也不願透露公司內部的資源配置。
揚智累計前三季合併營收為14.96億元，年增0.9％，上半年每股淨損為0.52元，虧損幅度已比去年同期明顯收斂。揚智表示，目前營收主力還是STB晶片，至於新產品方面，有包括影音控制、掃地機、同頻器等，預計明年會有比較明顯的業績貢獻。
法人指出，揚智今年業績有機會成長，應還無法轉盈，但營業費用估計將下降，虧損幅度應可進一步收斂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言