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匯損利空衝擊 鈺齊-KY盤中股價跌逾6％

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

鈺齊-KY（9802）公告第3季季報，由於公司應收帳款以美元為主，受人民幣升值與台幣升值的影響，第3季匯損達5,200萬元，影響每股稅後純益達0.52元，使第3季每股純益來到1.05元，較去年同期的2.44元衰退57%。鈺齊-KY今日早盤股價反應利空，一度來到112.5元，跌幅逾6%，一口氣失守5日線與季線，勉力撐在月線之上。

鈺齊-KY第三季合併營收32.17億元，年減6.7%，毛利率及營業利益率分別為20.1%及10.3%，分別較去年同期揚升0.6及衰退0.7個百分點，但若排除員工認股一次性費用，則營業利益率可達11.7%，較去年同期略升0.7個百分點，創歷史同期新高。

鈺齊-KY累計前三季合併營收83.66億元，歸屬於母公司稅後淨利7.11億元，稅後每股純益達4.06元，年減28%。

鈺齊-KY表示，公司以「台灣接單、海外生產」為產銷運作模式，收款幣別以美元為主，台灣總部支付成品鞋款（美金）予各海外生產基地，各子公司需依IFRS相關規定進行評價。其中，中國廠區的功能性幣別為人民幣，需針對非人民幣資產與負債進行評價，部位以美元應收帳款（台灣總部應付成品鞋款）為大宗，因此，當美元貶值時，將產生匯兌評價損失。

而越南廠區的功能性幣別為越南盾，因是採「來料加工」模式，因此總評價部位不大而不具重大影響性；柬埔寨廠功能性幣別則為美元，因此無需評價。因此，人民幣匯率走勢，對集團匯兌評價數影響甚大。

鈺齊-KY表示，「產能持穩擴增」、「生產基地彈性分散」及「量產品牌多元化」，仍為主要經營策略。前三季中國、越南以及柬埔寨的占比分別為30.4％、48.4％、21.2％，非中國產能占比約7成，高於去年的66%。另歐洲仍為主要市場，前三季營收比重為47.0%，而美洲市場則是逐年增長，前三季比重為37.9%。在量產品牌多元化方面，2021年將有多家新品牌持續加入開發及量產行列，多品牌接單對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，皆有正向效果。

鈺齊 人民幣匯率

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