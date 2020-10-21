聯發科打入超微供應鏈 股價開高收復700元關卡

聯發科（2454）除了在5G手機接單大發利市之外，在非手機領域也傳出捷報，供應鏈傳出，聯發科打進超微供應鏈，獨家供貨高速運算晶片；聯發科第3季營收創歷史新高，法人對第4季營運不看淡，今(21)日以704元開高，再站上700元關卡。

聯發科5G手機晶片出貨優於預期，第3季合併營收972.74億元，超越財測預估，創單季歷史新高，法人預估聯發科第3季毛利率可達財測預估41.5~44.5%上緣，對第3季獲利樂觀看待，第4季在中國手機品牌小米、OPPO、vivo等強力拉貨，加上在疫情下平板、Chromebook等商機持續，第4季營運不看淡。

聯發科法說會預計10月30日召開，將公布第3季財報及說明第4季營運展望，法說前則是傳出首度打進超微供應鏈的消息，加上非蘋手機品牌拉貨，激勵今日股價開高，早盤以704元開出，上漲7元，一度拉升至710元，再攻上700元關卡，盤中漲幅0.43%。