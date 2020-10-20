出貨重返成長 伺服器概念股點火走強

台股今（20）日受制於市場追價意願有限，回測5日線支撐，具題材個股持續良性輪動，伺服器產業挾第4季可望重返成長利多題材，嘉澤（3533）等相關概念股逆勢抗震，成為盤面多頭注目焦點。

美股連五跌，加上外資反手賣超，台股今日在台積電股價明顯壓抑下，幾乎整場都在平盤下震盪換手，所幸大立光、鴻海、聯發科相對有撐，指數量縮力守5日、10日線，強勢族群以IC設計、營建資產、防疫概念股，以及伺服器概念股表現較為整齊。

市調機構集邦（Trendforce）日前指出，伺服器供應鏈及組裝廠人力短缺問題逐漸改善，9月起出貨恢復正常，預期第4季可望明顯彈升，明年全年出貨量將進一步攀升至1,372萬台，年增率達6.6%，並迎來疫後雲端新常態需求增加榮景。

嘉澤今日漲2.9%收482元，重返5、10日線，看好英特爾Whitley平台ILM第4季起大量出貨，均價較Purely高出一倍，加上英特爾CPU socket H5（LGA1200），以及新平台Eagle Stream問世將帶動營運邁向新高峰，日前外資喊上600元天價，股價蓄勢再戰10月13日499元新高。

緯穎近期獲外資及投信回補，股價已站穩700元大關，受惠於主要客戶訂單穩定成長，以及新客戶貢獻度提高，法人預期第4季營收可望季增10%，年增5%，明年內容服務供應商（CSP）資本支出續增、資料中心伺服器需求擴大、新客戶貢獻增加、邊緣運算應用新專案啟動下，獲利上升趨勢不變。

至於相關印刷電路板廠（PCB）近期也見到法人買盤進駐，股價最強的是欣興、南電等ABF基板股，雙雙站上所有均線，前一陣子在季線附近打底的金像電，也以一根長紅脫離整理區，聯茂、台光電等銅箔基板廠則同步打出底部型態，後市值得持續追蹤。

大型本國投顧認為，美國總統大選倒數計時，加上大立光、台積電法說後，股價走勢不強，使目前處於季報密集公布期的台股，觀望氣氛愈加濃厚，現階段操作盡量短打為宜，切忌追高殺低。