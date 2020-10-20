快訊

誰敢綁架密西根州長？氾濫中的美國「國內恐怖主義」

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

出貨重返成長 伺服器概念股點火走強

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股今（20）日受制於市場追價意願有限，回測5日線支撐，具題材個股持續良性輪動，伺服器產業挾第4季可望重返成長利多題材，嘉澤（3533）等相關概念股逆勢抗震，成為盤面多頭注目焦點。

美股連五跌，加上外資反手賣超，台股今日在台積電股價明顯壓抑下，幾乎整場都在平盤下震盪換手，所幸大立光、鴻海、聯發科相對有撐，指數量縮力守5日、10日線，強勢族群以IC設計、營建資產、防疫概念股，以及伺服器概念股表現較為整齊。

市調機構集邦（Trendforce）日前指出，伺服器供應鏈及組裝廠人力短缺問題逐漸改善，9月起出貨恢復正常，預期第4季可望明顯彈升，明年全年出貨量將進一步攀升至1,372萬台，年增率達6.6%，並迎來疫後雲端新常態需求增加榮景。

嘉澤今日漲2.9%收482元，重返5、10日線，看好英特爾Whitley平台ILM第4季起大量出貨，均價較Purely高出一倍，加上英特爾CPU socket H5（LGA1200），以及新平台Eagle Stream問世將帶動營運邁向新高峰，日前外資喊上600元天價，股價蓄勢再戰10月13日499元新高。

緯穎近期獲外資及投信回補，股價已站穩700元大關，受惠於主要客戶訂單穩定成長，以及新客戶貢獻度提高，法人預期第4季營收可望季增10%，年增5%，明年內容服務供應商（CSP）資本支出續增、資料中心伺服器需求擴大、新客戶貢獻增加、邊緣運算應用新專案啟動下，獲利上升趨勢不變。

至於相關印刷電路板廠（PCB）近期也見到法人買盤進駐，股價最強的是欣興、南電等ABF基板股，雙雙站上所有均線，前一陣子在季線附近打底的金像電，也以一根長紅脫離整理區，聯茂、台光電等銅箔基板廠則同步打出底部型態，後市值得持續追蹤。

大型本國投顧認為，美國總統大選倒數計時，加上大立光、台積電法說後，股價走勢不強，使目前處於季報密集公布期的台股，觀望氣氛愈加濃厚，現階段操作盡量短打為宜，切忌追高殺低。

台積電

延伸閱讀

SK海力士收購英特爾NAND業務 集邦：開啟產業整併序幕

SK海力士擬收購英特爾NAND產能及技術 市占躍升第二

海力士收購英特爾NAND Flash 法人：群聯有望受惠

研調：SK海力士收購英特爾NAND事業 市占搶下第二

相關新聞

IPHONE12買氣超乎預期 哪些個股將一吐怨氣？

本周台股一開始就大漲158點，一天即把上週一周所跌的補回來，甚至還多漲，台股漲幅居亞股之冠，多虧蘋果iPhone12買氣超旺，蘋概三雄台積電台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)及大立光(3008-TW)同步大漲推升台股。

PS5宅經濟發燒 誰具有漲相？

歷經7年的等待，索尼(SONY)新一代遊戲主機Play Station 5(PS5)終於面市，11/12將正式在全球七個國家，包括美國、日本、韓國、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥等地販售，台灣則被列在11/19第二波銷售市場。

海力士收購英特爾NAND Flash 法人：群聯有望受惠

SK海力士（Hynix）今天宣布，將以90億美元收購英特爾（Intel）儲存型快閃記憶體（NAND Flash）記憶體與...

市況好轉 南亞科營運穩住了

今年以來受美中貿易爭端加上新冠肺炎疫情影響，記憶體需求受到嚴重影響，不過，展望本季，由於不同應用別的記憶體需求此消彼長，...

台達電 奪新北路燈專案

台達電（2308）強攻智慧城市商機，在澳洲、英國等全球各國提供LED節能路燈解決方案，而大本營台灣再下一城，昨（19）日...

陸製特斯拉銷歐 貿聯利多

電動車大廠特斯拉（Tesla）將向歐洲市場交付中國大陸製造的Moedel 3，一改過去特斯拉策略，即在中國大陸製造的電動...

興能高 9月每股賺0.16元

鋰高分子電池廠興能高（6558）昨（19）日公告，9月自結稅後純益1,400萬元，年增32%，每股純益0.16元。

法人：南電、景碩 明年大成長

ABF載板需求持續成長，法人預估，2020╱2021年的供需缺口分別達11%與15%，看好南電（8046）、景碩與欣興等...

辛耘入股陸廠 攜手高啟全

再生晶圓廠辛耘（3583）昨（19）日公告，經由第三地區間接投資祿億半導體（黃石）有限公司，該公司正是「台灣DRAM之父...

聯強倒吃甘蔗 Q4唱旺

iPhone 12強勢登場，加上本季不少筆電、平板電腦新品陸續出爐，今年又有重量級新世代遊戲主機PS5 、Xbox即將上...

台灣之星用戶申辦5G 看增37%

台灣之星表示，5G服務自8月開台以來，已經吸引逾5萬5G用戶，其中超過五成來自新申辦及攜碼等新客戶，更看好5G版本的iP...

中華電5G 獲NCC雙認證

中華電信（2412）昨（19）日表示，中華電信研究院測試中心獲得國家通訊傳播委員會（NCC）5G 新無線電法規標準測試雙...

熱門新聞

外資挺聯電 目標價升至38元

經濟解析／3,000元的大立光可以買？法人這麼說

英特爾NAND業務賣海力士 封測廠力成有壓

麗清 奪美百億大單

法人挺鴻海 帶旺鴻家軍

終止連三賣 外資買台股百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。