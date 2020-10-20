英特爾NAND業務賣海力士 封測廠力成有壓

英特爾（Intel）以90億美元將旗下NAND快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠SK 海力士（SK Hynix），國內業界人士指出，對台廠而言，記憶體封測廠力成（6239）可能會有較明顯影響，力成今（20）日股價盤中一度下跌逾3%。

英特爾生產的NAND flash主要用於SSD硬碟、USB 隨身碟與相機等產品， NAND 因先前因供給過剩，使得英特爾在該領域營運一度低於預期。而英特爾的先進快閃記憶體 3D NAND 主要在中國大連生產，是英特爾在中國唯一的主要製造基地，如果這項資產業也在出售之列，將代表英特爾在中國的版圖將大幅縮減。

在相關供應鏈中，業界人士指出，SK海力士在記憶體封裝向來都是自家廠商完成，並未委外，而目前英特爾在中國的記憶體封裝，主要由台廠力成接單，因此，未來若英特爾確定將NAND 快閃記憶體業務售予韓國記憶體大廠 SK 海力士，則SK海力士有可能比照目前方式，將記憶體封測拉回自家廠商完成，力成接單有可能受到影響。

受到此消息影響，今日開盤後力成股價就跳空下跌，盤中跌幅約逾3%左右，股價今日跌破月線關卡，盤中低點來到85.5元。