頎邦取得華泰逾三成股權 股價反應平淡

面板封測大廠頎邦（6147）近日宣布將以現金與增資換股的方式，取得華泰（2329）主要股東 30.89% 持股，今（19）日二檔個股是該消息公布首個交易日，早盤華泰股價一度下滑約2%，而頎邦則是小漲約1%左右，二檔個股股價對雙方結盟反應平淡。

頎邦近日宣布將以現金與增資換股的方式，取得華泰主要股東30.89%持股，而華泰同時公告董事長杜紹堯將辭任，由總經理董悅明接棒董座，而華泰擬於12月3日舉行股東臨時會，補選1席董事，屆時頎邦可望取得董事席次。

華泰、頎邦目前分別針對記憶體封測和面板封測是主要經營的領域，雙方著重的市場並沒有重疊，製程技術互補性強，雙方將以各自現有技術為基礎，透過策略合作，共同開發新世代封裝產品，提供客戶完整的IC封裝測試解決方，以滿足客戶未來新世代封裝需求。

市場法人認為，二檔個股今日對於雙方結盟股價反應平平，均是小漲小跌反應，主要由於市場目前也仍無法具體評估雙方結盟之後，可能產生具體的效益，但以頎邦來說，應相對較有利。

華泰今年第2季每股虧損0.5元，不過，總經理董悅明表示，近來營運已開始回溫，除受疫情帶動的通訊與電腦應用持續成長外，手機市場需求也逐漸復甦，預期第3季將是今年營運谷底，第4季起將慢慢回溫。