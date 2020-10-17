台積目標價 六外資調升

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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台積電第4季展望符合預期，但上修今年營收目標、資本支出並對先進製程發展懷抱信心，摩根大通等六大外資在法說會後上修目標價，最高升至570元。綜觀外資法人多顧慮庫存風險，但預期產能利用率高檔，與未來英特爾大單挹注創造更大成長性，重申「拉回就是買點」。

此次上修台積電財務預測，包括摩根大通目標價升至570元、麥格理升至546元、美銀升至540元、野村升至530元、高盛升至505元及大和資本升至410元，加上滙豐、里昂、花旗等已率先喊上「5」字頭，共11家外資喊到500～600元。統計13家外資中，僅大和評等「持有」，其餘皆喊買。

台積電股價昨（16）日多空交戰，早盤開低走高，翻紅後又在午盤拉回，終場跌4元收449元，外資連三賣，但賣超降至1,886張，不過投信終止連11買轉賣超367張、自營商連五賣並擴大賣超1,308張。

摩根大通證券科技產業研究部主管哈戈谷基於三理由上修台積電財測，首先是台積電第4季展望符合預期，但比第3季成長，今年營收也拉高到三成的成長率，宣告台積電能充分化解華為流失的挑戰。

哈戈谷說，先進製程來看，台積電5奈米量產，還碰上新台幣走強，但整體先進製程產能利用率穩定拉高，使台積電3、4季毛利率較過往大幅提升，達到52%~53%，反映議價能力再強化。第三，就英特爾外包看，台積電雖沒有更明確消息，但相信英特爾會比市場預期更早下單，成為中長線動能。

野村也表示，台積電庫存增加為明年第1季埋伏變數，不過台積電對此提到風險可控；而台積電毛利率強勁，還上調今年晶圓業景氣、全年營收及資本支出，凸顯中長線有非常強的爆發力。

台積電 外資

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