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臻鼎 砸21億添購設備
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）集團持續衝刺類載板與軟板投資，昨（16）日公告秦皇島子公司投資逾21億元添購兩批設備。
臻鼎昨日公告，子公司宏啟勝精密電子（秦皇島）向新武機械貿易公司購買逾13.5億元設備，向以色列設備商奧寶科技亞洲採購約7.5億元設備，兩筆交易合計逾21億元。兩家供應商設備分別用於不同領域，包含類載板與軟板事業群的不同需求。
臻鼎先前已和先豐同步公告，雙方向主管機關申請合併進度提前、希望儘速發揮併購效益，擬變更股份轉換基準日為今年11月4日。
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