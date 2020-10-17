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神基 Q4成長轉樂觀
強固型電腦大廠神基（3005）董事長黃明漢指出，今年雖逢疫情，但預估2020年強固型電腦營收年增個位數、綜合機構件的機殼業務則是挑戰比去年同期雙位數成長。
神基受惠遠距商機，今年業績大幅成長，第3季營收因第2季基期拉高、成長出現回檔，但9月已回升。黃明漢表示，目前訂單能見度已達年底，對第4季成長轉樂觀。
他也表示，預估今年強固型電腦出貨量約與去年持平，汽車機構件則是衰退。強固型電腦營收將年增個位數成長，受惠於PC拉貨暢旺，綜合機構件的機殼業務為高個位數年增，甚至可挑戰雙位數成長。
雖然目前PC產業普遍缺料，黃明漢表示，因提前備料，至今沒有缺料問題。強固電腦與商用筆電機構業務11月業績可望達到高峰，12月傳統上是年度僅次於農曆春節的淡月，但今年客戶端需求強勁，進一步觀察，第4季業績有機會優於第3季。
神基越南布局有成迎轉單，拿下新的網通、消費性電子複合材料大單，為配合客戶需求在當地擴產，將一路擴增到2022年，未來一至二年營收、產能將倍增。
黃明漢指出，神基自2006年起在越南建廠，近兩年供應鏈重組，越南的優勢備受客戶青睞，客戶下單力道加強，更拿下過去新的網通、消費性複合材料訂單，成為主力供應商。神基也在越南擴充複合材料產能，明年陸續貢獻營收，二年內產能可望倍增。
神基9月合併營收24.44億元，年增0.13%，為近四個月來高點。累計今年前九月合併營收達200.85億元，較去年同期成長0.8%。神基先前表示，由於部分訂單恐遞延到9、10月，預期第3季強固型電腦出貨可能低於第2季，但第4季將回升。
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