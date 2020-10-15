東洋前三季自結稅後淨利6.6億元 EPS 2.66元

台灣東洋（4105）公告9月合併營收4.09億元，合併營業利益1.09億元，合併稅前盈餘1.85億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.18億元，單月每股盈餘0.48元。

東洋今（15）日股價打破前兩日開盤漲停鎖死格局，以90元開盤不久一度下跌至86.8元。

東洋累計至9月為止，合併營收30.19億元，合併營業利益7.12億元，合併稅前盈餘8.69億；歸屬於母公司業主之稅後淨利為6.6億元，每股盈餘2.66元。

東洋今年重返流感疫苗供貨市場，自澳洲代理進口的細胞培養流感疫苗，已在10月5日開打，全台將供應55萬劑公費疫苗及9.5萬劑自費流感疫苗，有助第4季營運看增。

此外，東洋日前也宣布取得德國BioNTech新冠疫苗授權書，只要政府核准藥證並同意公費採購，最快明年首季就有機會進口1,000萬劑疫苗到台灣，最多供應數量3,000萬劑，讓台灣成為日本之後，亞洲唯二新冠疫苗供應國。