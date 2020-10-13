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訊連今年三度實施庫藏股 將購回2000張

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

訊連（5203）今（13）日公告，為維護公司信用及股東權益，將從明日起實施庫藏股，預計在10月14日至12月13日期間買回2,000張，占總發行股份數的2.38%，買回價格區間為90～140元。訊連同時公告，將註銷上次買回的庫藏股1,500張，減資比率為1.79%，減資基準日訂於10月16日。

這是訊連今年第三度實施庫藏股。訊連今年先在3月至5月期間買回1,205張庫藏股，達成率60%，並於8月註銷減資；又在8月至9月期間買回1,500張庫藏股，達成率100%，並將16日訂為減資基準日。

訊連近年積極轉型，旗下四大產品線中占比最大的B2B端PC OEM與ODD軟體產品，今年上半年占營收比重已降到51%，比去年同期的62.9%降低不少；其他三條產品線包括主打B2C市場的創意編輯軟體（PC-Create）、手機APP業務，以及人臉辨識和U系列雲端商務軟體等新事業，營收數字和占比皆有提升，顯示訊連的產品組合轉型已見成效。

在PC-Create和手機APP產品方面，訊連日前推出新款影音剪輯軟體「威力導演365商業版」及「AdDirector」行動App，瞄準日益成長的網紅商機以及商用客戶，預期能進一步擴展市場；在人臉辨識領域，訊連今年也屢屢傳出和國內外大廠展開合作，先後與通路商大聯大世平集團、聯強國際展開策略聯盟，近期又加入聯發科的AIoT生態系，要打造更多臉部辨識應用。

轉投資公司玩美移動近期也轉出捷報，和加拿大電商業者Shopify合作，開發出專為Shopify平台設計的「玩美彩妝」插件，提供平台上美妝業者訂閱使用。

訊連 庫藏股 軟體

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