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安集股價創新高 首度衝上50元關卡

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
安集董事長黃國棟。記者張瑞益攝影／報系資料照
安集董事長黃國棟。記者張瑞益攝影／報系資料照

太陽能模組廠安集（6477）受惠近幾個月以來，國內太陽能模組需求持續增溫，帶動營運及業績表現，也激勵股價持續走強，今（13）日該股盤中再度逆勢上漲逾5%，股價站上50元關卡之上。

安集股價今年下半年以來，受到出貨持續成長，單月營收多次創歷史新高激勵，股價持續走強，今日盤中該股一度上漲逾5%，股價掛牌以來首度站上50元關卡之上，今日盤中股價高點來到52.5元。

安集下半年以來營運持續成長，該公司太陽能模組年產能 120 MW 已全數被客戶預訂完，帶動6至9月營收皆較去年同期呈現大幅成長，9月營收達到3.63億元，再創下單月營收歷史新高。

安集先前公布8月單月自結數，其中，單月每股稅後純益高達0.43元，大幅超越第1季的0.17元表現，對於獲利表現亮眼，該公司表示，主要由於台灣今年降雨次數減少，日照時數充足，電廠發電量較往年提高，安集合計 7、8 月獲利亮眼，稅後純益 0.85 億元，每股稅後純益 0.85 元。

此外，今年在電站總裝置容量也有斬獲，預計將從 58.8 MW，增加至 70 MW，增幅達 11.2 MW 或 19%，其中增加的 5 MW 已在上半年加入併網，貢獻今年營收，且因其毛利率優於公司平均，有助整體營收、獲利同步優去年。

營收 太陽能

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