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汎德永業掛牌上演蜜月行情 抽到的人至少賺10萬元

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

汎德永業（2247）今(12)日掛牌上市並開出紅盤。汎德永業從興櫃轉上市，今以180元掛牌上市，並以300元開出紅盤，漲幅達66.7%，啟動蜜月行情，並以285.5元作收，一口氣上漲105.5元，此次抽到汎德永業的投資人獲利超過10萬元。

汎德永業9月合併營收為新台幣40.2億元，年增率高達63.37％，刷新歷史新高紀錄，並創下連續兩個月年增率達50％以上的好表現，帶動第3季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5％，累計今年1-9月合併營收286.3億元，年增率則達20.56%。

由於汎德永業已連續六年獲利逾一個股本，今年上半年每股稅後純益（EPS）6.04元，為近三年同期新高，累計前三季合併營收286.3億元，亦為歷年同期新高，上周興櫃收盤價已來到330元，12日收盤285.5元算是不負眾望。

永業 汎德 營收

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