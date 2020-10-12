聯發科營收亮眼 外資重申加碼上調目標價至768元

聯發科（2454）9月、第3季營收都改寫新高，表現讓市場驚艷，兩家美系外資同步重申加碼評等，目標價則是分別調高至760、768元；聯發科今(12)日跳空開高，直接站上700元之上，以710元開出，盤中漲幅逾半根停板。

聯發科9月合併營收378.6億元，連續兩個月創下新高，月增15.7%，年增61.2%。第3季合併營收972.75億元，季增43.9%，年增44.7%，創單季營收新高，且遠超過營收財測825~879億元的目標；累計前九月合併營收2,257.4億元，年增24.4%。

美系外資表示，聯發科第3季營收優於預期，看好未來數季可望維持強勁成長，調高2020年、2021年、2022年每股盈餘預估分別為24.4元、35.3元、39.8元，幅度分別為10%、5%、5%，重申加碼評等，目標價由720元調高到760元。

另一家美系外資指出，由於三星8奈米產能供給吃緊，最近已有中國智慧手機商轉單至聯發科，看好聯發科第3季營收表現優於預期，5G晶片毛利率維持高檔，且可望在2022年打進Apple Watch和平價iPhone SE等蘋果產品供應鏈，重申加碼評等，目標價由690元調高至768元。

聯發科今（12）日重新站上700元，早盤以710元開出，上漲40元，一度衝高至722元，盤中站穩700元以上價位，漲幅5.82%。