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綠電題材火熱 太陽能、風力發電齊揚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

台積電（2330）、聯發科（2454）發動攻勢，帶動加權指數朝向「萬三」靠攏，盤面上，綠能相關族群表現亮眼，包含：國碩（2406）、碩禾（3691）、上緯投控（3708）等等齊揚。

今日太陽能、風電相關個股群起表現，太陽能相關的達能（3686）、安集（6477）、國碩、碩禾等紛紛攻上漲停板價位，表現相當搶鏡，此外，元晶（6443）、聯合再生（3576）等也漲逾5%，帶動相關儲能、輸配電及發電系統商等表現；在長線發展趨勢下，綠電市場商機可觀。

風電相關的大亞（1609）、上緯投控、華城（1519）漲逾5%，而中興電（1513）、世紀鋼（9958）、永冠-KY（1589）也呈現上漲。法人認為，政府針對離岸風電產業訂定明確國產化政策，將有助於產業長期發展，對整體風電產業看法正向。看好世紀鋼下半年在手訂單強勁，獲利創歷史新高可期；上緯投控營收連續六個月創歷史新高，看好碳纖維複合材料事業將擺脫虧損，且在擴產下，可望挹注明年營運動能。

此外，而記憶體族群受惠於傳出美國繼制裁中芯國際後，可能再加大限制力道，相關台廠記憶體、LCD面板等等，有望迎來轉單效應，消息帶動記憶體南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦（2344）等呈現上漲，市場聚焦下午南亞科法說會訊息。

離岸風電 太陽能

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