汎德蜜月行情甜滋滋 漲幅66%

國內知名汽車業者汎德永業（2247），10月12日正式掛牌上市，每股承銷價為180元，8日興櫃收盤價格已經衝上329元，受惠於新車大量到港 BMW、Porsche熱銷，汎德永業9月合併營收40億元，創歷史新高，12日掛牌蜜月行情甜滋滋，股價最高直接衝上300元，漲幅達66%，以今天最高價格計算，每張價差達12萬元。

國內車市龍頭大哥和泰車（2207）今年7月股價寫下767元的新高，汎德永業12日掛牌股價表現也受到市場矚目。