汎德蜜月行情甜滋滋 漲幅66%
國內知名汽車業者汎德永業（2247），10月12日正式掛牌上市，每股承銷價為180元，8日興櫃收盤價格已經衝上329元，受惠於新車大量到港 BMW、Porsche熱銷，汎德永業9月合併營收40億元，創歷史新高，12日掛牌蜜月行情甜滋滋，股價最高直接衝上300元，漲幅達66%，以今天最高價格計算，每張價差達12萬元。
國內車市龍頭大哥和泰車（2207）今年7月股價寫下767元的新高，汎德永業12日掛牌股價表現也受到市場矚目。
汎德永業的主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，受惠於國內愈來愈喜歡買進口車，成為投資市場注意的標的，這次申購熱烈，中籤率僅0.26%，12日開盤也讓投資人非常開心，最高衝上300元，等於抽中一張荷包就賺進12萬元。
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