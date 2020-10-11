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汎德永業9月營收創新高　12日正式掛牌上市

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

汎德永業（2247）公告2020年9月營收40.2億元，年增率高達63.37%，刷新歷史新高紀錄，並創下連續兩個月年增率達50%以上的好表現，帶動第3季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5%，而汎德永業將於明（12）日以每股180元正式掛牌上市。

累計今年1~9月汎德永業合併營收286.3億元，年增率達20.56%。汎德永業表示，國內新車市場9月份創下近15年同期新高紀錄，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，加上9月起新車大量到港交車，9月營收表現亮眼。

汎德永業也說，依公司目前收單情況來看，BMW熱門X系列休旅車與Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售表現依舊維持高水位，且第四季起旗下三大品牌預計有多款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣下，公司銷售業績成長動能無虞。

汎德永業指出，從國內新車市場的銷售表現來看，進口車占比持續提升，9月份進口車市占率更超越國產車達50.1%，顯見國內消費者對進口車之需求與喜好度持續成長，汎德永業逾40年來長期經營豪華進口車市場，必然成為趨勢下的主要受惠者。

汎德永業經銷據點布局完整，在北中南都會區打造同步德國原廠最新硬體標準之展示暨服務中心，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI更分別囊括國內85%與80%的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，加上完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客，高毛利的維修保養業務已達整體營收比重逾1成，並呈現逐年穩定成長。

汎德永業表示，隨著BMW與Porsche等新車銷售數字亮眼，亦持續推升維修保養業務成長，公司預期在新車銷售成長帶動下，售後維修保養業務可望同步攀升，未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻，對公司長期發展將更有助益。

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