佳凌9月營收 兩年新高

光學鏡頭廠佳凌（4976）9月營收1.6億元，月增16.8%，為兩年來單月新高。主要受惠車市回溫，加上視訊鏡頭拉貨強勁帶動。

佳凌8日股價盤中一度站上52.7元，創兩年多來波段新高，終場收49.45元，上漲0.9元。佳凌自8月過後挾業績面題材激勵，股價放量大漲，波段漲幅1.35倍。

佳凌日前公告7月自結稅後淨損800萬元，每股淨損0.07元，累計今年上半年每股淨損0.67元。佳凌日前表示，今年中過後車市回溫，客戶積極下單，來自車用及視訊鏡頭需求強勁，這兩項產品產能將一路滿載至年底。外界預期，佳凌下半年整體營收有望較上半年成長四成，若業外匯兌控制得宜，第3季有機會單月轉盈。

佳凌耕耘車用市場已七年，是光學鏡頭族群中唯一一家沒有跨入手機市場的業者。