聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳凌9月營收 兩年新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭佳凌（4976）9月營收1.6億元，月增16.8%，為兩年來單月新高。主要受惠車市回溫，加上視訊鏡頭拉貨強勁帶動。

佳凌8日股價盤中一度站上52.7元，創兩年多來波段新高，終場收49.45元，上漲0.9元。佳凌自8月過後挾業績面題材激勵，股價放量大漲，波段漲幅1.35倍。

佳凌日前公告7月自結稅後淨損800萬元，每股淨損0.07元，累計今年上半年每股淨損0.67元。佳凌日前表示，今年中過後車市回溫，客戶積極下單，來自車用及視訊鏡頭需求強勁，這兩項產品產能將一路滿載至年底。外界預期，佳凌下半年整體營收有望較上半年成長四成，若業外匯兌控制得宜，第3季有機會單月轉盈。

佳凌耕耘車用市場已七年，是光學鏡頭族群中唯一一家沒有跨入手機市場的業者。

佳凌 光學鏡頭

延伸閱讀

欣興、臻鼎 9月營運報喜

9月機械出口 終止連六黑

和碩9月業績 今年最佳

股匯波動 九家金控9月獲利下滑

相關新聞

面板雙虎 法人唱旺

電視（TV）面板第3季底在市場供需狀況轉好下，報價持續上漲，全季多數產品線月漲幅均超過8%，加上資訊科技（IT）面板出貨...

鴻海賣阿里股 賺34億

鴻海昨（9）日代子公司Foxconn Ventures Holdco公告處分阿里巴巴集團（ Alibaba Group ...

佳凌9月營收 兩年新高

光學鏡頭廠佳凌（4976）9月營收1.6億元，月增16.8%，為兩年來單月新高。主要受惠車市回溫，加上視訊鏡頭拉貨強勁帶...

被動元件廠 Q4不退燒

傳統旺季發威，被動元件廠營運亮眼。大廠國巨（2327）、華新科第3季繳出不俗的成績單，禾伸堂營運攀高，興勤、今展科第3季...

5G應用夯 MLCC出貨看升

5G、電動車、智慧駕駛等應用興起，被動元件業者看好全球MLCC出貨量看增，第三代半導體材料碳化矽（SiC）與氮化鎵（Ga...

熱門新聞

台積電15日法說 三重點搶鏡

尖點總經理王嘉鴻辭世 由董事長暫代職務

汎德永業9月合併營收40億元 創歷史新高

iPhone新機發表台積電法說 法人估左右台股走勢

華邦電9月營收74.77億元 創單月歷史新高

聯亞藥現增 拚重返興櫃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。