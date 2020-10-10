鴻海賣阿里股 賺34億

鴻海昨（9）日代子公司Foxconn Ventures Holdco公告處分阿里巴巴集團（ Alibaba Group Holding Limited）股權，已實現利益逾億美元，合計約1.2億美元（約新台幣34億元），今年認列評價利益約5,275.9萬美元，不影響每股獲利呈現。

鴻海集團今年以來陸續處分子公司持有的美元投資，包含出清戴爾科技集團股權認列評價利益約662.5萬美元，以及此次處分部分阿里巴巴集團股權的評價利益5,275.9萬美元，兩筆合計5,938.4萬美元（折約新台幣近17億元）。業界認為是用於補足因美元疲弱影響帳面評價。

鴻海昨日公告，處分阿里巴巴集團股權為63萬股ADS (即504萬普通股)，每單位價格為每股ADS 295.84美元，交易總額1.86億美元。

在處分利益上，相關交易依取得成本計算，已實現利益依IFRS 9規定，其中6,797.7萬美元已轉入去年度未分配盈餘，今年截至處分日認列評價利益約5,275.9萬美元。

處分另需支付手續費、證券交易稅及ADS轉換費用。

處分交易後，鴻海集團仍持有阿里巴巴股權63萬股ADS (即504萬普通股)，持股比率約0.02%，累計持有金額約1.86億美元。