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面板雙虎 法人唱旺

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

電視（TV）面板第3季底在市場供需狀況轉好下，報價持續上漲，全季多數產品線月漲幅均超過8%，加上資訊科技（IT）面板出貨量受惠防疫動作衍生商機增加，預估友達（2409）、群創產能利用率均較上季提高，且10、11月報價仍有望上揚，法人看好雙虎近期營運表現。

群益投顧副總裁曾炎裕、台新投顧協理范婉瑜表示，TV面板報價自6月下旬開始轉強，原因主要有二，首先，電視品牌廠因上半年銷售狀況欠佳，第2季季末陸續加強行銷動作，為年底旺季備貨態度亦較過去積極，帶動多數面板廠現階段能見度已達10月。

其次，三星、TCL、海信等電視品牌業者均計畫於產業景氣低迷時擴大市占率領先差距，近期持續提高面板庫存水準，整體面板市場供需狀況優於市場先前預估。

此外，根據研調機構表示，受惠防疫動作衍生商機，第2季全球筆電出貨量增加至0.53億台，季增73.49%，其中並以Chromebook增加幅度居冠，且動能持續至第3季，除教育用筆電，消費性筆電、電競筆電需求亦增溫，預估第3季全球筆電出貨量將增加至0.55億台，季增4%，亦為推動面板廠業績的主要推手之一。

展望未來，法人看好，友達、群創來自大尺寸面板帶動的營收動能，因各國政府為因應疫情而相繼實施補貼政策，加上電視品牌廠近期已針對年底促銷檔期開始積極備貨，有助推升TV面板營收再成長，以及防疫動作衍生商機持續釋出，筆電、監視器面板買氣仍熱絡。

在大尺寸面板出貨暢旺帶動下，友達、群創第3季產能利用率將高於第2季，營運表現隨之轉佳，且10~11月業績仍有機會續強。

也有分析師提醒，今年下半年總經景氣不確定性仍因疫情影響而提高，成為影響補庫存需求延續性的隱憂，此外，第3季TV面板報價上漲，電視品牌廠曾趁勢發動一波售價調漲，不過多數產品線隨即陸續調回原價，主要係不敵通路壓力所致。

此外，今年中國大陸面板廠新增產能包括京東方武漢10.5代線、惠科滁州及棉陽8.6代線、鴻海SIO廣州10.5代線等，預估量產後的營運策略均需進一步觀察，大尺寸面板市場中長期的供需狀況值得留意。

大尺寸面板 電競筆電 電視

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