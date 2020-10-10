5G應用夯 MLCC出貨看升
5G、電動車、智慧駕駛等應用興起，被動元件業者看好全球MLCC出貨量看增，第三代半導體材料碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）製成晶片開始用於新一代通訊、軍用雷達和電動車等新興產業，推升市場對中高壓、高容值被動元件需求。
業者分析，以5G智慧型手機來看，支援Sub-6GHz頻段的5G手機平均MLCC用量較4G手機增加10%到15%，支援毫米波（mmWave）頻段的5G手機平均用量更增加20%到30%。在車用電子領域，MLCC需求增加的主要動能來自汽車電子化提高和新能源車滲透率提高。
在產業趨勢帶動全球MLCC出貨量將看增，日前鴻海和國巨攜手結盟，也顯示EMS廠積極鎖料源，因應未來龐大的市場需求。
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