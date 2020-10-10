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被動元件廠 Q4不退燒
傳統旺季發威，被動元件廠營運亮眼。大廠國巨（2327）、華新科第3季繳出不俗的成績單，禾伸堂營運攀高，興勤、今展科第3季雙雙創單季新高紀錄。法人看好，在智慧型手機、PC、NB相關應用拉貨動能持續，再加上車市回溫，被動元件廠本季有望維持高檔水準。
保護元件廠興勤受惠於十一長假提前拉貨，以及宅經濟相關應用持續成長。筆電和家電產品包括烘焙機、裁縫機、電磁爐、烤箱等，主要產品傳感器、熱敏電阻等出貨量持穩。車市回溫也推升興勤9月營收5.47億元，創單月營收新高，月增2.8％、年增12.6%，累計今年前九個月營收42.1億元、年減1.8%。
興勤第3季單月營收均維持高檔，第3季合併營收16.2億元，季增8.2%、年增10.9%，創單季新高紀錄。
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