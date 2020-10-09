義隆爆單 缺貨到明年

觸控IC廠商義隆（2458）董事長葉儀晧於昨（8）日表示，目前看客戶需求到明年第1季都會很不錯，現在大約只能滿足客戶八成多的訂單，等於供貨缺口有一成多，而供不應求情況可能延續到明年首季，甚至是第2季。

義隆因新冠肺炎疫情帶動的NB應用熱潮，9月業績續創歷史新高，累計今年前三季合併營收達104.52億元，年增54.2％，上半年每股純益為3.33元。

法人估計，義隆今年業績有機會大增逾五成，並賺進超過一個股本。

展望第4季，葉儀晧認為，義隆的營運表現會比去年同期明顯成長，包括本季與明年第1季的成績可能都是歷年同期新高。

近期晶圓代工產能吃緊，葉儀晧指出，晶圓代工廠漲價算合理，與義隆合作的代工廠商，有的調漲個位數百分比，有的沒漲。公司策略是希望在產能盡量滿足其需求的情況下，在價格方面也予以配合。至於是否會因此在對客戶報價上反映成本，目前還在思考中。

葉儀晧說，確實有客戶主動提出可以接受漲價，但要優先拿貨的想法，義隆還沒有接受。

目前義隆的晶圓代工合作廠商包括聯電與台積電，關於產能規畫，葉儀晧提到，現在爭取產能是每天的工作，也在與晶圓代工廠商洽談明年的產能，希望能夠比今年增加，不過現階段看來，有些代工廠給的額度可增加，有些則否。

由於客戶端需求太旺，導致供需失衡，葉儀晧說，以往庫存都會有1.5個月至2個月，但現在幾乎都沒有庫存，可能連到明年第1季也都還無法建立庫存。

義隆是全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭，今年上半年觸控螢幕IC出貨量約1,400萬套，觸控板出貨量4,800萬套，估計兩者下半年的表現都將更好。至於指紋辨識IC業務，今年因產品支援加密等功能，平均銷售單價大幅提升，同時在客戶端導入機種數增加，市占率提高。

義隆去年指紋辨識IC出貨量約580萬套，今年上半年相關出貨量已超過420萬套，超過去年一整年的量，估計今年相關出貨量有機會超過1,000萬套。