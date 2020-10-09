快訊

美國第二場總統辯論充滿變數…川普要延期 拜登不同意

陳主委沒辦法回答陳教授的問題

義隆爆單 缺貨到明年

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北報導

觸控IC廠商義隆（2458）董事長葉儀晧於昨（8）日表示，目前看客戶需求到明年第1季都會很不錯，現在大約只能滿足客戶八成多的訂單，等於供貨缺口有一成多，而供不應求情況可能延續到明年首季，甚至是第2季。

義隆因新冠肺炎疫情帶動的NB應用熱潮，9月業績續創歷史新高，累計今年前三季合併營收達104.52億元，年增54.2％，上半年每股純益為3.33元。

法人估計，義隆今年業績有機會大增逾五成，並賺進超過一個股本。

展望第4季，葉儀晧認為，義隆的營運表現會比去年同期明顯成長，包括本季與明年第1季的成績可能都是歷年同期新高。

近期晶圓代工產能吃緊，葉儀晧指出，晶圓代工廠漲價算合理，與義隆合作的代工廠商，有的調漲個位數百分比，有的沒漲。公司策略是希望在產能盡量滿足其需求的情況下，在價格方面也予以配合。至於是否會因此在對客戶報價上反映成本，目前還在思考中。

葉儀晧說，確實有客戶主動提出可以接受漲價，但要優先拿貨的想法，義隆還沒有接受。

目前義隆的晶圓代工合作廠商包括聯電與台積電，關於產能規畫，葉儀晧提到，現在爭取產能是每天的工作，也在與晶圓代工廠商洽談明年的產能，希望能夠比今年增加，不過現階段看來，有些代工廠給的額度可增加，有些則否。

由於客戶端需求太旺，導致供需失衡，葉儀晧說，以往庫存都會有1.5個月至2個月，但現在幾乎都沒有庫存，可能連到明年第1季也都還無法建立庫存。

義隆是全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭，今年上半年觸控螢幕IC出貨量約1,400萬套，觸控板出貨量4,800萬套，估計兩者下半年的表現都將更好。至於指紋辨識IC業務，今年因產品支援加密等功能，平均銷售單價大幅提升，同時在客戶端導入機種數增加，市占率提高。

義隆去年指紋辨識IC出貨量約580萬套，今年上半年相關出貨量已超過420萬套，超過去年一整年的量，估計今年相關出貨量有機會超過1,000萬套。

晶圓代工廠 義隆

延伸閱讀

聯電爆64.35萬張歷史新天量 股價強漲創16年高

義隆Q4、明年Q1業績 有望創歷年同期新高

三大法人做多 台股翻紅

義隆營收噴發 寫三新高

相關新聞

蘋果、超微等訂單挹注 台積9月營收創新高

台積電昨（8）日公布9月合併營收為1,275.85億元，創新高，月增3.8%，年增24.9%。第3季合併營收一舉衝高至3...

郭明錤：華為品牌一旦分拆 台系供應鏈將受惠

華為面對美國禁令，正亟思應變策略，根據天風證券分析師郭明錤最新研究報告，針對華為對美國禁令潛在對策所做的分析，最可能發生...

大立光Q4不旺 產能難滿載

股王大立光營運遭遇逆風，昨（8）日公布第3季獲利僅季增17.6%，每股純益43.74元，為近六年最差的第3季。執行長林恩...

瑞昱、敦泰營收創雙高

網通晶片廠瑞昱（2379）及面板驅動IC廠敦泰受惠十一長假提前備貨及傳統旺季效應帶動，9月及第3季合併營收聯袂刷新歷史新...

義隆爆單 缺貨到明年

觸控IC廠商義隆（2458）董事長葉儀晧於昨（8）日表示，目前看客戶需求到明年第1季都會很不錯，現在大約只能滿足客戶八成...

欣興、臻鼎 9月營運報喜

PCB族群9月營收幾乎全數出爐。欣興（3037）昨（8）日公告9月營收達79.25億元，月增6%，年增1.9%，創單月次...

上月業績快報／聯合再生-1% 新品出貨

聯合再生能源（3576）公布9月營收達11.8億元，月減1%，年減13.5%。聯合再生表示，推出的新模組產品採用先進封裝...

上月業績快報／瑞智微減 訂單遞延

瑞智（4532）公布9月合併營收達14.36億元，月減0.25%，年減3.37%。第3季合併營收46.29億元，季減11...

匯損衝擊 大立光上季少賺半股本

大立光第3季本業動能低迷之際，新台幣升不停，也衝擊業外表現，讓整體財報更顯失色。

和碩9月業績 今年最佳

和碩昨（8）日公布9月合併營收為1,261.4億元，月增19.4%，創今年單月新高，但年減近二成。受惠宅經濟推升筆電等終...

日月光攻頂 急單湧進

日月光投控超前部署策略發酵，加上疫情帶來PC／NB相關封測急單湧進，昨（8）日公布9月合併營收達439.2億元，創新高；...

聯發科好威 營收大爆發

受惠於中國大陸十一長假前強勁拉貨，及旺季效應帶動，聯發科昨（8）日公布9月合併營收378.6億元，連續兩個月創新高；第3...

熱門新聞

投資人看過來！0056配息1.6元 殖利率5.37%

外資今大買台股177億 百億元都砸在這一檔

外資加持 聯電爆量攻上30元關卡

外資挺！聯電逼近這價位 市值拚4,000億元

台股只有台積電可以投資？ 黃天牧這樣說

台塑四寶三大利多齊發 Q3合力大賺498.06億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。