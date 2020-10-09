郭明錤：華為品牌一旦分拆 台系供應鏈將受惠

華為面對美國禁令，正亟思應變策略，根據天風證券分析師郭明錤最新研究報告，針對華為對美國禁令潛在對策所做的分析，最可能發生的情境是華為出售榮耀手機業務，對榮耀品牌、供貨商與中國大陸電子業將是多贏局面。

榮耀是華為次品牌，與華為共用研發、供應鏈等資源。相較於華為以中高階的P系列、Mate系列為主，榮耀主打高性價比，也是華為拓展新興市場的主力產品。

華為在台供應鏈包括台積電（2330）、大立光、晶技、聯詠、華新科、大毅、欣興、京元電等。而受美國禁令影響，台積電自9月15日以後已停止供貨給華為。

郭明錤認為，若榮耀自華為獨立，採購零組件將不受美國的華為禁令限制，有助榮耀手機業務與供貨商的成長。尤其品牌養成不易，華為若出售榮耀，則可保有品牌，並有助於大陸電子業自主可控。

郭明錤分析，在華為體系下，榮耀與華為分工，主要被定位在中低端機型，若獨立後，則可能發展高階機種，有助於榮耀延續品牌優勢並提升市占。

美國對華為實施禁令後，市場預期，OPPO、vivo與小米的市占率將會提升，若榮耀手機業務自華為獨立，因榮耀手機平均單價與小米相似，小米所受的影響最大，OPPO與vivo的市占提升也可能低於市場預期。

華為是大陸手機品牌廠中，最早推出次品牌的業者，之後小米推出子品牌紅米系列。OPPO則是將realme分拆成為獨立公司，realme近來在新興市場及台灣都有不錯的銷售表現；另外，vivo也有子品牌iQOO。