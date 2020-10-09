上月業績快報／聯合再生-1% 新品出貨

聯合再生能源（3576）公布9月營收達11.8億元，月減1%，年減13.5%。聯合再生表示，推出的新模組產品採用先進封裝技術，能大幅提升發電功率，本月開始出貨，有利營運表現。聯合再生累計今年前三季合併營收達98億元，年減31.2%。

聯合再生表示，行政院推動「109年太陽光電6.5 GW（10億瓦）達標計畫」，太陽能業者響應政策，建置太陽能案場，帶動台灣市場對太陽能產品需求，聯合再生第2季台灣地區營收較去年同期成長20%，營運績效持續提升。

此外，聯合再生持續推出新模組產品，為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自產p型PERC單晶雙面電池與半切技術，採用先進封裝技術有效降低串聯電阻於自製雙玻雙面模組，提升45%發電功率，從原先290W提升至420W，將於10月開始出貨。

另外，聯合再生的工業商用儲能產品經過UL實驗室認證，取得全球第一張大型工業商用除能系統的UL9540認證，新產品將為本業成長帶來新動能。