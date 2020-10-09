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欣興、臻鼎 9月營運報喜
PCB族群9月營收幾乎全數出爐。欣興（3037）昨（8）日公告9月營收達79.25億元，月增6%，年增1.9%，創單月次高以及歷年同期新高。
PCB龍頭臻鼎也公布9月營收達115.74億元，月增12.3%，年減19.7%，是歷年同期次高。
欣興高階產能集中台灣，直接受惠ABF載板製程需求強勁，今年前三季營收達653.16億元，年成長8.9%。其中第3季營收230.39億元，季增6.2%，年增0.6%。
法人估計，欣興在ABF載板能見度高之下，相對能降低華為禁令短期影響BT載板/HDI手機與記憶體應用，加上蘋果新款產品陸續推出，估計下半年營運仍有望逐季成長。
臻鼎累計今年前三季營收達760.79億元，由於今年首季因中國大陸防疫影響生產，因此前三季營收年減2.6%，但若以功能貨幣美元計價，則是年增1.44%。其中第3季營收320.74億元，季增21%，因終端新品遞延推出，年減9.9%。
臻鼎昨天也重申，對今年第4季展望維持樂觀看法。臻鼎觀察，因終端新品延後推出，因此備貨旺季從9月推遲到10月開始升溫，預期營運高峰初步觀察約在11月。
另一方面，PCB相關鑽針廠商尖點也公告9月合併營收達2.74億元，月增3.3%，年增5.2%，為今年單月新高。
尖點累計前三季合併營收達21.33億元，年減3.1%。尖點並預告，計劃今年在電路板國際展會上展出5G新品加上逐步放量，成長動能有望延續。
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