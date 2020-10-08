由田今除息 穩步邁向填息

由田（3455）今（8）日進行除息，派發現金股利3元，盤中最高來到51元，惟股價開高走低，終場收在49.8元，上漲0.8元、漲幅1.63 %，穩步邁向填息。

由田昨（7）日收在52元，以現金股利3元計算，除息參考價為49元；由田將於11月5日發放現金股利。

隨著進入第4季設備業旺季、由田新產品推出、及產品營收占比調節有成，由田本季營運可望持續增溫，樂觀全年業績表現。

由田9月合併營收2.83億元，創今年迄今高點，月成長9.7%、年成長32.6%，今年單月營收連續逐月墊高。累計前9月營收14.99億元，但受新冠疫情影響，年減24%。

由田表示，公司於近年積極調整產品線，PCB相關產品營收占比逐步提升，可望帶動公司毛利率優化。除主打之載板、軟板等高端檢測設備，新布局量測、檢孔、製程AOI設備等亦可望於近期漸收成效，搭配5G基地台、消費性電子商品等市場拉貨力道趨勢，PCB檢測設備商機可期，未來將成為由田營收主要驅動力，2020年PCB營收表現較去年可望倍增，對於公司毛利率有正面貢獻。

此外，由田將於10月21至23日於TPCA Show展出新研發之複合機，以高解析、高效率之細線路檢量測設備持續搶占市場商機。

由田歷年營收表現大多以第4季為全年最高，公司看好今年逐季增長趨勢不變，2020全年營收表現審慎樂觀，毛利率則可望較去年持續提升。