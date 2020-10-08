十銓科技9月營收年增逾八成 股價漲逾3%
記憶體模組廠十銓科技（4967）公布9月營收8.05億元，營收連三個月成長，月增22.55%，年增84.05%，該公司看好未來5G、HPC兩大成長動能，大容量及多元領域等新興應用需求，營收表現亮眼下，今（8）日該股一度上漲逾3%，挑戰重新站回月線35.5元關卡。
十銓今年前3季合併營收58.23億元，年增15.40%，再度改寫歷史新高。十銓搶攻接踵而來的雙11、雙12、感恩節、聖誕節購物檔期，整合線上線下通路，推出多樣化的產品組合刺激銷售，以滿足市場需求。放眼第4季，十銓憑藉電競、NB/PC、SI市場訂單持續成長，有信心應對市場的波動。除了智慧手機、遊戲機等新品值得市場期待，十銓更看好未來5G、HPC兩大成長動能，大容量及多元領域等新興應用需求。
十銓表示，全球疫情爆發生活型態改變，居家遠距辦公成為日常，十銓受惠於大量消費行為從實體轉換至電商，線上銷量持續火熱增長，品牌曝光度及指名率大幅提升。累計前9個月，電競T-FORCE、SSD產品線總銷量較去年同期大幅成長6至7成，透過超前部署「後疫情」策略，積極拓展跨界合作契機，與國、內外各大主板及周邊廠商加強品牌合作，透過軟硬體垂直整合，提昇曝光與銷售。
為因應疫情全球展會停擺，十銓首度將年度新品發表改為三天的線上發表會，針對不同目標族群，透過 TEAMGROUP、電競T-FORCE、創作者T-CREATE三大品牌的新品，傳達十銓年年推陳出新的精神，受到廣大消費者熱烈迴響與好評。
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