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傳亞太電5G本月有望提前開台 股價鎖漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣五大電信商中，包括電信三雄及台灣之星5G都已開台，亞太電（3682）近日傳出，亞太電的5G也可望在本月開台，消息激勵該股今（7）日盤中股價攻上漲停板，並一度鎖住漲停價。

亞太電股價近日出現一波修正，股價跌破月線關卡，並跌破10元票面。不過，股價出現技術面修正之後，近2個交易日外資出現連續買超，再加上消息面上傳出該公司5G也可望在本月開台，跟進其餘電信商，在外資買超及消息面偏多下，今日早盤該股一度鎖住漲停價10.35元，股價不僅重回10元票面之上，也重新站回月線關卡之上，盤中並有逾2.4萬張漲停價委買單高掛。

蘋果公司宣布，將於13日舉行線上新品發表會，預料將發表新款iPhone，市場傳言，亞太電信計劃5G開台，並希望能趕上5G iPhone在台開賣的時間點。對此，亞太電信表示，不予回應。

台灣5G布建腳步加快，先前中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等陸續在6月底至7月宣布開台，台灣之星也在8月初開台，先前亞太電信5G開台時間訂在11月底前，未來是否有望提前開台是市場關注焦點。

5G 亞太電信

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