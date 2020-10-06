面板、Mini LED族群前景看俏 股價同步收高

台股今（6）日受惠於外資連三買，拉出連五紅，友達（2409）、晶電等面板、Mini LED族群分別挾10月上旬面板報價持續走揚，以及蘋果積極採用等題材，股價同步走高，匯聚盤面多頭人氣。

美國總統川普染出院返回白宮，加上新一輪財政刺激政策短期內可望取得共識，美股應聲大漲，台股在台積電、台塑四寶領漲下，並重返月線、季線關卡，綠電、IC設計、電源供應器、面板、Mini LED等族群扮演強勢指標。

市調機構Witsview指出，10月上旬電視面板、筆電面板等報價分別較9月下旬上揚3.4%、1.1%，TrendForce並預估第4季電視面板價格可望再漲逾10%，主因除IT面板買氣持續暢旺，以及Samsung Display年底將關廠，電視品牌廠暫未調漲終端售價，有助於產業秩序偏向正面發展。

法人預期友達、群創第3季可望轉虧為盈，第4季可維持獲利榮景，近期股價雙雙回測季線有守，隨外資及投信籌碼趨於穩定，以及友達將於10月29日舉行法說會，可望吸引短多再度進場卡位，推動股價重啟一波漲勢。

蘋果即將推出Mini LED背光產品應用在IT產品上，三星、LG也積極搶進，規劃2021年推出Mini LED背光電視，未來市場商機加速擴增，晶電、隆達、惠特等相關個股昨日擺脫三安光電殺價搶市陰霾，股價同步彈升。

法人指出，目前台股短多取得主導權，但因上檔套牢重重賣壓不輕，若欲往上攻堅，成交值必須放大，建議在高檔震盪時期仍應保持風險意識，操作切忌追高殺低。