快訊

俄羅斯鋼琴家來台居檢耍特權不用14天？ 指揮中心回應了

搶在出院前推出！「川普擊敗新冠病毒」紀念幣 價格曝光

面板、Mini LED族群前景看俏 股價同步收高

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股今（6）日受惠於外資連三買，拉出連五紅，友達（2409）、晶電等面板、Mini LED族群分別挾10月上旬面板報價持續走揚，以及蘋果積極採用等題材，股價同步走高，匯聚盤面多頭人氣。

美國總統川普染出院返回白宮，加上新一輪財政刺激政策短期內可望取得共識，美股應聲大漲，台股在台積電、台塑四寶領漲下，並重返月線、季線關卡，綠電、IC設計、電源供應器、面板、Mini LED等族群扮演強勢指標。

市調機構Witsview指出，10月上旬電視面板、筆電面板等報價分別較9月下旬上揚3.4%、1.1%，TrendForce並預估第4季電視面板價格可望再漲逾10%，主因除IT面板買氣持續暢旺，以及Samsung Display年底將關廠，電視品牌廠暫未調漲終端售價，有助於產業秩序偏向正面發展。

法人預期友達、群創第3季可望轉虧為盈，第4季可維持獲利榮景，近期股價雙雙回測季線有守，隨外資及投信籌碼趨於穩定，以及友達將於10月29日舉行法說會，可望吸引短多再度進場卡位，推動股價重啟一波漲勢。

蘋果即將推出Mini LED背光產品應用在IT產品上，三星、LG也積極搶進，規劃2021年推出Mini LED背光電視，未來市場商機加速擴增，晶電、隆達、惠特等相關個股昨日擺脫三安光電殺價搶市陰霾，股價同步彈升。

法人指出，目前台股短多取得主導權，但因上檔套牢重重賣壓不輕，若欲往上攻堅，成交值必須放大，建議在高檔震盪時期仍應保持風險意識，操作切忌追高殺低。

電視面板 LED

延伸閱讀

友達結盟陽光伏特家 攻全民電廠商機

隆達強化Micro LED布局 與美國艾克斯光電深度技術合作

隆達與美國艾克斯光電深度技術合作 搶MicroLED市場

第一類接觸 ／聯嘉車用LED 國際發光

相關新聞

遠距商機再起 IC設計是否能再度領航？

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，10月2日美國新冠肺炎新增病例逾54,000例，創下8月14日以來的高峰；佛州和德州的疫情每日死亡人數逾90人，川普總統確診住院，凸顯美國應對新冠危機的防疫脆弱。

美系外資首次追蹤台光電 目標價185.5元

CCL大廠台光電（2383）今年9月營收寫下單月歷史新高紀錄，美系外資在最新出爐的報告裡，首次將台光電納入追蹤，看好台光...

失掉華為大單加上手機需求較差 外資調降大立光目標價

大立光（3008）9月合併營收51.25億元，為近4年同期低點，且預估10月拉貨動能與9月差不多，多家外資最新報告雖維持...

2,000元股后再現 矽力-KY漲停衝上歷史次高價

矽力-KY（6415）在兩大題材激勵下，今(6)日開高走高衝上漲停2,060元，上漲185元，距歷史高價2,065元僅一...

十銓第4季營運持續看正向 股價轉強

記憶體模組廠十銓科技（4967）目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，第4季則在消費市場進入旺季，再加上該公...

鴻海10月起受惠新iPhone組裝拉貨 早盤小漲

鴻海9月營收年減2成，主要是新iPhone遞延出貨影響，法人估10月起可受惠新iPhone組裝拉貨力道。鴻海今天早盤走穩...

晶相光9月業績創新高 早盤股價漲逾7%

影像感測IC廠晶相光（3530）於昨（5）日公布9月業績達4.02億元，創歷史新高，今日股價受激勵，早盤一度漲逾7％。

義隆營收噴發 寫三新高

IC設計商義隆（2458）受惠疫情帶來的遠距教學與在家上班推升的筆電等宅經濟終端需求強勁，昨（5）日公布9月合併營收為1...

中華電MOD 打造時尚秀專區

中華電信（2412）MOD打造新商業模式，以數位影像結合實體服裝與虛擬秀場，首次攜手APUJAN，打造時尚秀專區，並成為...

群電績增15% 寫新紀錄

群光電能（6412）昨（5）日公告9月營收達35.64億元，月增15.1%、年增5.3%，創歷史新高；累計今年第3季營收...

威強電拓市 聚焦三核心

工業電腦廠威強電（3022）江重良表示，上半年本業或整體獲利表現均優於去年同期，對於未來展望樂觀，公司將著重在醫療、網通...

CCL雙雄 9月營收報喜

銅箔基板（CCL）雙雄台光電（2383）、聯茂昨（5）日同步公布9月營收。台光電9月營收約26.1億元，月增約1%，年成...

熱門新聞

2,000元股后再現 矽力-KY漲停衝上歷史次高價

Q3轉盈股 大盤新亮點

恐比照石油ETF！證交所：TDR溢價還是大 擬持續延長撮合

壽險股為何漲不動？ 李長庚：因投資人有四大誤解

鴻海9月營收火 攀今年新高

生華科新冠藥 臨床進度順利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。