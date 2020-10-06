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2,000元股后再現 矽力-KY漲停衝上歷史次高價

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
矽力董事長陳偉 。報系資料照
矽力董事長陳偉 。報系資料照

矽力-KY（6415）在兩大題材激勵下，今(6)日開高走高衝上漲停2,060元，上漲185元，距歷史高價2,065元僅一小步，寫下歷史次高價，高價IC設計千金股中，信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）也是上漲，但祥碩（5269）則是由紅翻黑。

矽力8月合併營收11.9億元，月增3.3%，年增23%，創下歷史新高；累計前八月合併營收約84.9億元，年增近32%，法人看好矽力受惠於筆電、平板、智能音箱、高畫質智慧電視、無線充電、白色家電、智慧電表、POS機、照明安防等明顯成長，下半年營運將優於上半年。

矽力今年受惠於大陸去美化及新冠肺炎疫情下帶動的宅經濟商機，法人看好今年營運不淡，法人樂觀預估，矽力今年有機會賺進3個股本以上。

矽力今日以2,060元漲停開出，拉出第二根漲停板，盤中雖有打開一度下滑至1,960元，但仍維持強漲，且再度鎖上漲停，股價距7月7日盤中一度衝達2,065元的歷史高價僅5元。

矽力 營收

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