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十銓第4季營運持續看正向 股價轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）目前市場預估第3季整體營運表現可望維持第2季水準，第4季則在消費市場進入旺季，再加上該公司今年在歐美市場出貨較去年大幅成長帶動下，第4季營運維持亞向看法，今（6）日股價在低檔整理多日之後，今日出現轉強表現。

在營運表現上，市場法人認為，第3季進入尾聲，目前看來十銓第3季整體營運可望維持上季水準，至於第4季市況，十銓表示，由於第4季是消費市場的旺季，公司對整體市場的需求仍維持正向看法。

十銓表示，第3季以來，電競、SSD、工控產品線銷量亦持續攀升，其中電競T-FORCE產品線，已達五個月正成長，疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中逆勢突起，逐漸嶄露頭角。

NB出貨逐季走高且電競DT升級或換機組裝需求大增，十銓積極布局B2B、B2C市場，電商依各區域特色，進行更在地化的產品銷售策略，分散客群避免集中，並加強行銷資源投放，以開拓新客源及提升黏著度。不畏全球經濟市場不確定性，隨時保持銷售彈性的營運策略。

十銓 電競

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