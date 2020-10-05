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IC設計千金股齊步勁揚 矽力-KY亮燈漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
矽力董事長陳偉。記者謝佳雯／攝影
矽力董事長陳偉。記者謝佳雯／攝影

台股在中秋節連假後開市首日，大盤開高震盪，IC設計千金股漲勢亮眼，今（5）日由股后矽力-KY（6415）領漲，股價開高後一路衝上漲停1,875元，信驊（5274）盤中則是上漲逾半根停板。

矽力8月合併營收11.9億元，月增3.3%，年增23%，創歷史新高；累計前八月合併營收約84.9億元，年增近32%，法人看好矽力受惠於筆電、平板、智能音箱、高畫質智慧電視、無線充電、白色家電、智慧電表、POS機、照明安防等明顯成長，下半年營運將優於上半年。

矽力今日以1,750元開高後一路衝上漲停1,875元，上漲170元，IC設計千金股也是強漲攻勢，信驊以1,140元開高後一度拉升至1,195元，上漲60元，漲幅5.28%。

祥碩（5269）開低走高，早盤以1,450元小跌開出，盤中翻紅一度拉升至1,510元，盤中漲幅3.09%；譜瑞-KY（4966）早盤以1,050元平盤開出，一度拉升至1,085元，盤中漲幅2.38%。

IC設計千金股走高，不過，股王大立光（3008）卻是開高走低，股價以3,400元開出後翻黑，一度下滑至3,280元，盤中跌幅2.38%。

矽力

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