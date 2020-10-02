聯茂新產能 下季開出

銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）因應5G建設長期需求，積極擴產，旗下大陸江西二期產能預定在2021年第1季開始逐步開出，最大月產能可新增60萬張，目標明年上半年全數開出。

聯茂目前廠區橫跨兩岸，包含台灣新埔，大陸無錫、東莞、黃江、江西，以及生產軟性銅箔基板的廣州廠產能。聯茂本身因應5G長期建設發展，積極擴充產能。

法人推估，聯茂2021年將持續受惠大陸以外的5G基地台建設需求，今年大陸市場雖在6月至8月有雜音，但中興、愛立信、三星搶食華為在大陸市場大餅，帶動Ultra Low Loss材料出貨成長，加上三星所需CCL材料短缺，三星CCL配合廠斗山短期供應不及下，三星轉向台系廠商追加拉料，多少帶動基地台用CCL市場回穩。

聯茂2019年時已訂下，從2020年起將既有網通交換器、伺服器、存儲等（switch、server、storage）核心技術能力以外，延伸基地台（base station）的應用。

聯茂今年8月營收19.72億元，因大陸市場結構調整，年減9.2%，不過因江西廠新產能已穩健開出，前八月營收達171.86億元，仍較去年同期成長10.6%。聯茂因應長期市場需求，江西廠二期設備預定今年底陸續進廠。

聯茂江西廠第一期的第一階段產能開出是在2019年第4季，當時開出後已加入業績貢獻，並在今年第2季陸續再開出30萬張，合計第一期總體產能為新增基板60萬張，以及膠片450萬米。

聯茂9月30日收盤價為123元、上漲1元。