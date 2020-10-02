燦坤董座林技典 天天盯業績

燦坤（2430）董事長林技典的領導，著重快速行動的管理機制，每天審視業績，與主管們透過LINE討論改進，幹部都感受到他的積極進取的作為，是燦坤營運動能轉強的關鍵。

林技典今年3月31日接任燦坤董事長兼營運長，原本是要到財務單位，因前任董事長兼營運長陳彥君請辭，臨危受命，扛下燦坤的營運重任。林技典是大同大學經營管理系及研究所畢業，非3C通路出身的他，有著非典型3C通路的見解及看法。他強調，沒有過去束縛，放手去規劃執行營運方針，大刀闊斧來展現抱負。

他對員工在燦坤上班首要是提高榮譽感，過往燦坤的營收、獲利曾是業界龍頭，林技典說：「這幾年走過風風雨雨，要讓員工以身在燦坤為榮，帶著光榮感與榮譽感，這樣才有打拚動能。」