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燦坤 拚蟬聯3C通路王
燦坤（2430）、全國電的「本土3C通路營收龍頭爭霸戰」打得火熱，兩強在今年最後一季都狂催油門，要靠大型門市展店、店改，以及多元商品爭個高下。
燦坤過往長期穩坐台灣3C通路營收龍頭寶座，但全國電積極追趕，已有「彎道超車」的態勢。以今年前八月營收來看，全國電已有五個月營收超過燦坤。全國電前八月營收139.49億元，略優於燦坤（約131億元），兩強累計營收僅8億元的差距，要在第4季分出高下。
燦坤董事長林技典指出，透過門市整改、營運改革，穩定軍心等多重策略，同時結合智能家電、電競、蘋果新產品、跨界合作等新元素，要在下半年重新奪回台灣3C通路營收龍頭寶座。
近期燦坤在家電產品促銷十分積極，有中秋節加碼出擊，推出指定全館家電滿3,000元送360元，相當於百貨公司的周年慶優惠。 在強項的資訊商品銷售之餘，同步強化家電產品的銷售力道。
另外，燦坤全台有93家Apple shop，是全台灣最多的蘋果門市，也是全力衝刺業績的重點布局。尤其新iPhone可望於10月中下旬在台上市，蘋果新品助攻下，將成為助攻業績超車全國電的重要助力。
燦坤、全國電展店拚業績也比往年投入更多資源。燦坤日前在南崁新門市命名為Awesome店，採用第十代店型設計，店內超過300坪，外界認為，頗有與全國電Digital City（簡稱DC）較勁的味道，全國電年底DC門市可達25家，成為較勁業績的看板。
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