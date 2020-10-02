板卡族群熱 法人唱旺

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品，加上居家辦公趨勢帶動需求強勁，法人唱旺華碩（2357）等板卡廠商下半年至明年上半年營運展望。（本報系資料庫）
三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品，加上居家辦公趨勢帶動需求強勁，法人唱旺華碩（2357）等板卡廠商下半年至明年上半年營運展望。（本報系資料庫）

英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）三大晶片廠今年陸續發表處理器、顯示卡新品，加上居家辦公趨勢帶動需求強勁，法人唱旺華碩（2357）等板卡廠商下半年至明年上半年營運展望。

新冠肺炎疫情衍生居家辦公等宅經濟商機，加上Intel、AMD兩大陣營今年第2季至第3季接連推出PC用新處理器，法人指出，Intel B460、AMD B550兩系列新機型第2季以來帶動主機板出貨暢旺，出貨力道並可延續至下半年。

Nvidia在9月起推出7奈米 Ampere RTX 3070／3080／3090顯示卡，預期將帶動下半年需求續強，且持續至明年上半年；再加上AMD預計第4季推出新RDNA2顯示卡，板卡廠商均對下半年至明年上半年需求展望抱持正面看法。

法人評估，上半年板卡廠商主機板出貨量年增雙位數，顯示DIY桌機需求成長力道佳，此一趨勢將延續至下半年。其中，AMD挾新品推出速度，以及高性價優勢，在DIY桌機市占率攀至逾30%，Intel恐降至60%至70%；Nvidia則持續稱霸獨立顯示卡市場，市占率逾70%。

華碩上半年板卡營收比重31%，第3季因DIY桌機需求成長、Nvidia推出新顯示卡，相關營收季增逾10%，加上筆電出貨暢旺，法人預估第3季整體營收季增20%，第4季持續走高。

微星第3季營收同樣看俏，法人估計主機板、顯示卡單季出貨量分別可季增10%至15%、5%至10%，毛利率將創15.7%新高水準，第4季板卡產品需求展望維持穩健。

技嘉預期第3季主機板、顯示卡出貨量各季增30%、25%，第4季需求穩定，但伺服器相關營收受制電源管理IC缺貨，季減30%至35%，要到第4季才會回升。

華擎第3季板卡產品出貨量均可較上季成長，但因伺服器平均單價下滑，拖累整體營收成長力道，所幸第4季營收可保持穩定，明年展望也偏向正面。

在近期股價拉回修正後，法人預估四家板卡廠現金殖利率介於5.4%至8.0%，加上除華擎外，其餘本益比都壓縮在12倍以下，具有攻守兼備優勢。

圖／經濟日報提供
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顯示卡 營收

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