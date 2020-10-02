虹堡併歐商 強攻支付業務

POS廠虹堡科技（5258）昨（1）日表示，正式宣布取得歐洲EFTPOS 解決方案供應商Spire Payments營業資產及相關業務。

虹堡指出，透過此次交易，虹堡更著重提供領先全球市場並優化使用流程的支付解決方案，包含從商店內單一刷卡機到一系列完美整合的支付方案。

虹堡EMEA執行長Jean-Philippe Niedergang 表示，這幾年積極開發符合未來趨勢的支付產品，在Spire Payments加入後，對未來業務策略或產品發展是一大助力。

他強調，未來將提供客戶超乎期待的產品規格、資安防護、產品品質、產品價值。有了Spire Payments的產品和服務，加上虹堡既有的產品系列，如Linux、Android、MiniPos、ECRPos, TMS、Market Place等，虹堡對未來歐洲、中東和非洲（EMEA）市場更具信心。

Spire Payments負責中東、非洲、南亞區域總經理Sami Abugharbieh表示，透過此次結合，不僅提升顧客服務品質，並加強雙方的連結。

虹堡表示，將致力提升服務品質，並發展Spire Payments解決方案，強化雙方與既有合作夥伴的連結。因應全球支付市場快速發展，近幾年虹堡致力提升產品普及率，以及推出高端智能支付解決方案，讓顧客得以隨時隨地輕鬆享受安全又及時的支付體驗。