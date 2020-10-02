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雙A夠力 外資一路買

經濟日報 / 記者謝艾莉╱台北報導
圖／經濟日報提供
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疫情推動宅經濟發燒，外資看好宏碁（2353）、華碩，積極買超，持股比率雙雙衝上今年高點，在台股大盤近期震盪下，外資力捧台灣雙A，成為資金避風港。近期宏碁外資持股比率更是衝上34.26%，為宏碁董事長陳俊聖自2014年1月1日到任以來新高。

資策會產業情報研究所（MIC）預估，2020年全球筆電出貨估達1.7億台，年成長率6%，為近五年新高，主因新冠肺炎疫情尚未緩解，遠距辦公與遠距教學持續發展，刺激筆電銷售，有利商用、教育筆電廠商。

受惠全球筆電熱銷，4月以來，外資一路加碼台灣雙A，持股比率節節攀升。至9月30日為止，外資對台灣雙A持股比率同創今年新高，華碩為64.97%，宏碁來到34.26%。宏碁9月30日股價收24.8元，上漲0.15元；華碩收在253.5元，上漲4元，均為波段高點。

值得注意的是，外資對宏碁持股比率更是改寫2014年1月1日以來、近六年來新高，由於陳俊聖是2014年1月1日到任擔任宏碁全球總裁暨執行長，外資持續加碼宏碁持股，市場解讀為對陳俊聖掌舵宏碁的肯定。

陳俊聖日前表示，現在NB處理器以及其他零組件還是缺貨，市場需求仍然很大，以9月收到訂單來看，僅能滿足三分之一的訂單需求，其他訂單要延後到10月才能出，PC需求暴增，「前所未見」。

華碩共同執行長許先越認為，新冠肺炎疫情創造新的消費習慣，過往一個家庭一台電腦就夠用，今年因遠距應用需求增加，每個家庭必須再添購一台以上的電腦，帶動全球筆電出貨大增。

他說，保守估計，美國從家戶電腦數量由平均一台提高至1.1台至1.2台，將帶動PC出貨量增加390萬至650萬台。歐洲方面，若一個家庭從平均0.6台成長到0.7台至0.8台計算，也將帶動出貨量增加630萬至1,000萬台。

許先越認為，以此觀察，PC將再度成為消費者剛性需求產品，短期內出貨量將保有一定成長態勢。

宏碁 外資

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