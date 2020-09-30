鎧勝股東臨時會 通過合併下市案

和碩集團旗下機殼鎧勝-KY（5264）今（30）日召開股東臨時會，通過由母公司和碩進行反向三角合併下市議案，合併基準日暫訂為2021年2月26日，鎧勝於收購案完成後下市。

日前和碩宣布以每股87.5元、總金額145億元，收購子公司金屬機殼廠鎧勝-KY全數股權，藉此強化集團資源整合，更有效率接單。鎧勝今年8月營收40.64億元，月增32.76%，年增21.62%，累計前八月合併營收238.84億元，年增11.05%。

和碩董事長童子賢曾指出，和碩收購鎧勝，主要考量整合集團資源、發揮雙邊優勢。以往鎧勝與和碩是不同主體，人力調配、資源整合在現有法令下有所限制，但現在外在環境變化快，要有效整合雙邊資源進行最有效配置，才能即時反映市場或客戶需求，因此合併是現階段最有力的工具。

據悉，鎧勝目前在中國大陸浙江嘉善、蘇北鹽城、上海松江都有布局，部分機器設備也已老舊，在併入和碩集團後，將藉此機會調整、去無存菁，進行資源配置，朝新項目方向進行。

鎧勝早盤股價小漲0.1元，來到86元。