外資重申加碼祥碩 調高目標價2,250元

祥碩（5269）股價近期從高點下跌約26%，美系外資最新報告認為，主要是市場擔憂來自聯發科（2454）的競爭，但是美系外資預估，祥碩明後年不太可能受聯發科競爭的影響，重申加碼評等，目標價由2,234元調高到2,250元。

美系外資表示，雖然先前傳出超微有意與聯發科合作開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，但祥碩在USB 20G、USB 40G技術領先，且已累積高速傳輸技術和相關IP超過10年，跟超微合作時間已有5~10年，雙方關係穩固， 預估2021年和2022年不太可能受聯發科競爭的影響。

美系外資調高祥碩今年至後年獲利預估，每股純益分別為43.7元、53.01元、68.55元，幅度分別為4%、2%、1%，重申加碼評等，且將目標價調高到2,250元。

祥碩今(29)日以1,480元紅盤開出，上漲20元，盤中翻黑一度下滑至1,390元，其後再拉至1,400元之上，盤中跌幅3.76%。