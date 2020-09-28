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三大產品推升散熱需求 外資點名加碼這兩檔
美系外資認為5G智慧手機、雲伺服器和新一代CPU / GPU將進一步帶動散熱需求，首度將雙鴻（3324）、建準（2421）納入追蹤個股，同步給予加碼評等，目標價上看290元、75元；另外奇鋐（3017）也是首評個股，給予中立評等，目標價75.5元。
美系外資最新報告中聚焦散熱族群，看好散熱需求將受惠於雲端運算、數據速度及容量成長，散熱需求與數據熱潮呈現正相關，預估主要成長動能來自5G智慧手機、雲伺服器、新一代CPU / GPU。
美系外資預估，IT產品散熱解決方案在2020~2023年的年複合成長率將達6%；汽車熱值是整體IT應用程序的八倍，預估電動汽車銷量成長，加上自動駕駛將給技術供應鏈帶來商機。
美系外資除了首評雙鴻、建準給予加碼評等，同時點名重申台達電（2308）加碼評等，目標價上看250元；另外，重申鴻準（2354）中立評等，目標價維持60元。
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